Арустамян — о Дзюбе в «Акроне»: «Понятно, что, грубо говоря, это его последние год-два в футболе»

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».

«Слышал, что Артем хотел играть только в России. Он выступал во многих командах. Понятно, что, грубо говоря, это его последние год-два в футболе. В таком возрасте нападающему, который должен играть ключевую роль, не так легко найти команду», — сказал Арустамян «СЭ».

В последний день перед закрытием трансферного окна 36-летний форвард пополнил состав «Акрона».