Полузащитник «Пари НН» Соколов: «Вы сами видите по игре, что мы бьемся за тренера»

Полузащитник «Пари НН» Артем Соколов рассказал об изменениях в команде после прихода Сергей Юрана.

«Я думаю, вы сами видите по игре, что мы бьемся за тренера, бьемся за Нижний Новгород. Потому что сейчас каждые очки на вес золота. Стараемся набрать их как можно больше. И в этой игре с «Динамо» старались, но вот эти вот последние 15 минут, которые перевернули всю игру, — они все перечеркнули», — приводит слова Соколова IZ.ru.

«Пари НН» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 19 очков за 23 тура.