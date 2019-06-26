Артем Ребров: "Понсе хорошо вышел"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал итог стартового матча Кубка Париматч Премьер против "Ростова" (0:2). В составе красно-белых дебютировал новичок команды Эсекиэль Понсе.

- Это предсезонный турнир, предсезонная подготовка. Понятно, что мы всегда хотим выиграть, но сейчас это не главное. И зимой это было не главное. Сегодня проиграли, но идет нагрузка, подготовка к сезону. Результат важен, но не настолько, как в чемпионате.

- Что можете позитивного по встрече выделить?

- Второй тайм мне понравился. Получалось создавать моменты. К сожалению, в первом этого не получалось. Плюс сыграли многие молодые ребята, это тоже плюс, их потихоньку надо "обстукивать". Команда серьезно обновляется, и каждая игра должна приносить полезные моменты для них и для всей команды.

- Как вам дебют игроков?

- Кого именно?

- Понсе.

- Хорошо вышел, хорошо цеплялся за мяч. Потенциал у игрока хороший. Нужно играть, думаю, он нам пользу принесет.