Артем Максименко стал очередным новичком «Урала»

«Урал» заключил контракт с 22-летним Артемом Максименко. В составе «шмелей» нападающий будет выступать под 55-м номером, информирует пресс-служба клуба.

Заключительная трансферная новость на сегодня ?#ФКУрал заключил контракт с 22-летним Артёмом Максименко. В составе «шмелей» нападающий будет выступать под 55-ым номером.



?АРТЁМ МАКСИМЕНКО

Родился: 27 мая 1998 г.

Амплуа: нападающий

Гражданство: ??

Предыдущий клуб: «Велес» pic.twitter.com/g9GIQoBvn5 — ФК Урал (@FCURAL) January 15, 2021

«Очень позитивные эмоции! Сразу чувствуется уровень клуба. Все на высшем уровне. Ни с кем из команды еще не знаком. Но уже сейчас только приятные впечатления от людей и от обстановки, которая здесь меня окружает», — заявил Макисменко.

Максименко играл в «Велесе» с июля 2020 года, куда на правах свободного агента перешел из «Нижнего Новгорода». В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 28 матчах за «Велес», забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.