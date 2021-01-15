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Артем Максименко стал очередным новичком «Урала»

16:03
Артем Максименко (слева). Фото ФК «Урал».
Артем Максименко (слева). Фото ФК «Урал».
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«Урал» заключил контракт с 22-летним Артемом Максименко. В составе «шмелей» нападающий будет выступать под 55-м номером, информирует пресс-служба клуба.

«Очень позитивные эмоции! Сразу чувствуется уровень клуба. Все на высшем уровне. Ни с кем из команды еще не знаком. Но уже сейчас только приятные впечатления от людей и от обстановки, которая здесь меня окружает», — заявил Макисменко.

Максименко играл в «Велесе» с июля 2020 года, куда на правах свободного агента перешел из «Нижнего Новгорода». В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 28 матчах за «Велес», забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

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