Артем Лукоянов: "Бердыев дал старт моей футбольной карьере"

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов поблагодарил Курбана Бердыева за работу в "Рубине". Сегодня, 5 июня, специалист ушел в отставку с поста главного тренера казанского клуба.

- Скажем спасибо! Курбан Бекиевич сделал очень многое для казанского спорта и даже дал старт моей небольшой футбольной карьере! - приводятся слова Лукоянова в официальном Твиттере "Ак Барса".

💬 Артём Лукоянов:

– Скажем спасибо! Курбан Бекиевич сделал очень многое для казанского спорта и даже дал старт моей небольшой футбольной карьере! 😎⚽️ pic.twitter.com/UVrbGVeU0j — ХК Ак Барс (@hcakbars) 5 июня 2019 г.

Напомним, "Рубин" под руководством Бердыева дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок (дважды) страны.

Лукоянов - о тренировке в "Рубине": "Меня приняли очень хорошо. Спасибо Курбану Бекиевичу за то, что дал возможность потренироваться"