Лукоянов - о тренировке в "Рубине": "Меня приняли очень хорошо. Спасибо Курбану Бекиевичу за то, что дал возможность потренироваться"

Нападающий Артем Лукоянов прокомментировал тренировку в составе "Рубина". Напомним, что ранее было объявлено о договоренности "Ак Барса" и ФК КАМАЗ о переходе форварда.

– Меня приняли очень хорошо, ребята все приветливые,– приводит пресс-служба казанцев слова Лукоянова. – На поле они помогали мне, подсказывали что делать. Потом я втянулся и уже более-менее стало интересно. Спасибо Курбану Бекиевичу за то, что дал возможность потренироваться.

Уже в пятницу, 19 апреля, игрок присоединится к своей новой команде. КАМАЗ уже внес Лукоянова в заявку клуба.

💬 "Меня приняли очень хорошо, ребята все приветливые. На поле они помогали мне, подсказывали что делать. Потом я втянулся и уже более-менее стало интересно. Спасибо Курбану Бекиевичу за то, что дал возможность потренироваться"



©️ Артём Лукоянов pic.twitter.com/FoEh7tTPyo – "Рубин" Казань (@fcrk) 17 апреля 2019 г.

Форвард "Ак Барса" Лукоянов перешел в ФК КАМАЗ