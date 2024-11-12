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Сегодня, 17:14

Дзюба — о «Спартаке»: «Все, что заложил Старостин, — все похерили»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

Воспитанник «Спартак» Артем Дзюба, сейчас выступающий за «Акрон», поделился мнением о сегодняшнем состоянии московского клуба.

«В глубине души все равно с детства люблю «Спартак». И, к моему огромному сожалению, вообще все, что заложил в клуб Старостин: дух народной команды, гладиатора, все похерили. И меня это очень сильно расстраивает. До сих пор», — приводит слова Дзюбы matchtv.ru.

Артем Дзюба. «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Главное из интервью Дзюбы: об уходе из «Локо», Семаке и Карпине

Дзюба выступал за «Спартак» до 2015 года, когда он на правах свободного агента перешел в «Зенит». На счету нападающего 38 голов и 23 результативные передачи в 166 матчах за красно-белых.

Дзюба также играл за «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив». В сентябре этого года 36-летний форвард стал игроком «Акрона».

Источник: matchtv.ru
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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