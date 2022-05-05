Источник: Дзюба не собирается продлевать контракт с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не планирует продлевать контракт с клубом, сообщает RT со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Футболист не хочет оставаться в команде из Санкт-Петербурга и уже получил ряд предложений от российских и европейских клубов. 33-летний россиянин определится с местом продолжения карьеры в ближайшее время.

Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за команду во всех турнирах. В этом сезоне Дзюба в составе «Зенита» стал четырехкратным чемпионом России.

Нынешний контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2022 года.