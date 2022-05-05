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Сегодня, 18:00

Олег Иванов: «Расширение РПЛ нужно. Мы играем один раз в неделю. Условно, получаем деньги за то, что тренируемся»

Полузащитник «Уфы» Иванов поддержал идею о расширении РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Уфы» Олег Иванов поддержал идею об увеличении числа участников Тинькофф РПЛ.

«Влияют ли на нас разговоры про мораторий на вылет из РПЛ или расширение лиги? Да никак не влияют. Понятное дело, что нужно добирать очки, выкарабкаться из зоны вылета. И уже потом дальше будем смотреть. Потому что тупо надеяться, что возможно будет вылет, а возможно нет, тоже неправильно.
Уже давно говорил, что расширение РПЛ нужно. Реально мы играем один раз в неделю. Условно говоря, получаем деньги за то, что тренируемся. Нужно расширять лигу, даже если российские клубы вернут в еврокубки? Думаю, да. Мы пришли к этому. Инфраструктура есть. Можно двигаться спокойно к 18-20 командам в лиге. Возвращение к системе «осень-весна»? Ну это значит просто поменять названия кругов опять. Первый и второй круги мы заканчивали зимой, начинали летом. Впрочем, как и сейчас. Особых изменений тут не вижу», — приводят «Известия» слова Иванова.

29 апреля появилась информация о том, что число команд в РПЛ могут увеличить до 18. В данный момент в лиге участвуют 16 клубов. Команды, занявшие 15-е и 16-е места по итогам сезона, вылетают в Олимп-ФНЛ напрямую, а команды, которые занимают 13-ю и 14-ю строчки, играют стыковые матчи против тех, кто завершил сезон на 3-м и 4-м местах в ФНЛ.

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками в 27 матчах.

Источник: https://iz.ru/1330051/aleksei-fomin/rasshirenie-rpl-nuzhno-my-poluchaem-dengi-za-chto-treniruemsia
Олег Иванов (футбол)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
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Уфа – Ростов
 - : -
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Арсенал – Краснодар
 - : -
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