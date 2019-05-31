Артем Дзюба: "Манчини вообще не тренер"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" отметил, что по его мнению Роберто Манчини​ не тренер, а бизнесмен. Итальянец в сезоне-2017/18 тренировал сине-бело-голубых.

– По Манчини у вас отболело?

– Да, конечно. Кто-то мне сказал, не знаю, правда или нет, что он дал интервью – вот, мол, я эту команду подготовил, а Сергей Богданович, молодец, выиграл. Вот это вызвало шок! Но в остальном – для меня Манчини не тренер, он – бизнесмен.

– То есть, как тренер, он – дно?

– Да вообще не тренер. Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто – левша, о чем тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен.

Столько баек с ним связано. Готовились как-то к "Спартаку", он говорит – у них там хороший 25-й номер, турок такой. Кто-то ему говорил – Таски? Тот в ответ – какой Таски, нет! Я уже сижу, закипаю, говорю – это Мельгарехо, он – парагваец. Манчини мне – браво!

Первая установка перед "Спартаком" у него была: "У них девять правшей, два левши – погнали". Никого не знал из соперников. Говорит – там есть классная десятка, как его? Ему шепчут – Промес. О, точно! Второй хороший, прыгает здорово, как его? Ему снова – Зе Луиш. О, да! Так, еще штрафные опасно бьет, десятый номер, как там? Промес! Точно, Промес. Ну и все в таком духе. (Сергей Егоров, Егор Бычков)

Полностью интервью Артема Дзюбы – здесь.