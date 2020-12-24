Аршавин заявил, что он стал «офисной крысой»
Бывший футболист «Зенита», директор департамента по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин рассказал, как он занял эту должность.
«Два человека могли занять ту позицию, которую я сейчас занимаю — это Керж (Александр Кержаков — Прим. «СЭ») и я, сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале. — Могли ли мы работать вдвоем? Думаю, нам было бы сложно, если бы кто-то из нас занимал должность, а второй был бы его заместителем. Керж — он больше про тренера. Он заявлял об этом, и руководители об этом знают. Керж пока в тренерской стезе и остается, а я пока стал офисной крысой».
Александр Кержаков сейчас является главным тренером «Томи».
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