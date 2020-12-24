Аршавин считает, что «Зениту» мешает финансовый фэйр-плей

Бывший футболист «Зенита», директор департамента по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин высказал мнение, что клубу мешает необходимость соблюдать правила финансового фэйр-плей. Он считает, что это влияет на результаты клуба в Лиге чемпионов.

— «Зенит» же не может жаловаться на проблемы с деньгами. Как раз с этим проблем нет. И приезжают легионеры за большие деньги.

— В сравнении с российскими клубами, конечно, грех жаловаться «Зениту». С другой стороны, у «Зенита» есть ФФП. Условно «Барселона» может рассчитывать свою бюджет из 750 млн долларов, а «Зенит» — только из 200 млн. Потому что «Зенит» не может заработать больше, как бы там ни показывал. Следовательно, «Зенит» уже не может быть конкурентоспособен.

Раньше было 4-5 топов, а сейчас и другие команды в той же АПЛ зарабатывают больше, чем «Зенит». Естественно, «Зенит» откатывается по иерархии на 20-30-е место. А 20-30-е место — это не те команды, которые выходят в плей-офф Лиги чемпионов, — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале.

В составе «Зенита» Аршавин трижды выиграл чемпионат России, один раз — Кубок страны, становился победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.