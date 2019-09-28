Аршавин против ВАР. И вот почему

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин раскритиковал использование системы видеоассистента рефери (ВАР). В матче 11-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл родной клуб Аршавина «Зенит» со счетом 1:0. В игре были отменены по одному голу обеих команд, в обоих случаях арбитр прибегал к помощи ВАР.

— Я против. Затягивает игру. Арбитры расслабляются, думают, что ВАР их поправит, — сказал Аршавин в эфире «Матч премьер». — Нет четких руководств, когда использовать, когда судья бегает к телевизору или не бегает.