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Аршавин против ВАР. И вот почему

21:24
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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин раскритиковал использование системы видеоассистента рефери (ВАР). В матче 11-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл родной клуб Аршавина «Зенит» со счетом 1:0. В игре были отменены по одному голу обеих команд, в обоих случаях арбитр прибегал к помощи ВАР.

— Я против. Затягивает игру. Арбитры расслабляются, думают, что ВАР их поправит, — сказал Аршавин в эфире «Матч премьер». — Нет четких руководств, когда использовать, когда судья бегает к телевизору или не бегает.

Локомотив — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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