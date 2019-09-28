Аршавин против ВАР. И вот почему
21:24
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин раскритиковал использование системы видеоассистента рефери (ВАР). В матче 11-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл родной клуб Аршавина «Зенит» со счетом 1:0. В игре были отменены по одному голу обеих команд, в обоих случаях арбитр прибегал к помощи ВАР.
— Я против. Затягивает игру. Арбитры расслабляются, думают, что ВАР их поправит, — сказал Аршавин в эфире «Матч премьер». — Нет четких руководств, когда использовать, когда судья бегает к телевизору или не бегает.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
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