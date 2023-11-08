Рахимов о планах «Рубина»: «Зимние сборы будут важнейшими — хотим сделать определенные приобретения»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, что казанцы еще предпримут попытки трансферов во время зимнего перерыва.

«Важнейшими будут зимние сборы. Мы хотим сделать еще определенные приобретения. Усилить внутреннюю конкуренцию в команде. Мысли такие, что нам нужно доиграть и выдать максимум по количеству очков. Мы нацеливаемся на это. Но в то же время я понимаю, что сборы будут важнейшими. Плюс, если кто-то придет, то можно выстроить игру, что команда будет выглядеть на 20-30 процентов по-другому», — сказал Рахимов в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

На данный момент «Рубин» с 19 очками в 14 матчах занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.