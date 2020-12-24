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Аршавин о новом спортивном директоре «Зенита»: «Газизова, что ли, брать?»

Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший футболист «Зенита», директор департамента по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин ответил на вопрос о новом спортивном директоре клуба. По его информации, Хавьер Рибалта, занимающий эту должность, не продлит контракт.

«Хорошо, что это не моя головная боль, — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале. — Вот реально, если так подумать, Газизова, что ли, брать (смеется — Прим. «СЭ»)? Уже нельзя. Почему? Потому что он уже работал в «Спартаке». Вот если бы просто из «Уфы» пригласить — это одно. А то что он работал в «Спартаке» и сказал, что бросил перчатку... Да, он уже закрыл за собой дверь. Не знаю, может быть в недрах «Газпрома» какой-то есть топ-менеджер».

Ранее Шамиль Газизов покинул пост генерального директора «Спартака». До этого он работал в «Уфе».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=tCs6O_MiSl4

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