Аршавин и Широков прокомментировали слухи о купленной победе «Зенита» над «Баварией»

Бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин и Роман Широков в эфире «Матч ТВ» вспомнили о разгромной победе сине-бело-голубых над «Баварией» (4:0) в ответной встрече полуфинала Кубка УЕФА в 2008 году. Экс-футболисты прокомментировали слухи о том, что клуб из Санкт-Петербурга купил победу над мюнхенцами.

Андрей Аршавин: «Я вообще не верил. Даже, когда влетел первый гол, то подумал: «Ладно». Я понимал, что мы не сможем сыграть на ноль».

Роман Широков: «Я тебе говорю, у них был момент на второй минуте, а больше, по-моему, ничего не было».

Андрей Аршавин: «Сыграли просто здорово. Скажи, а как ты относишься к тому, что говорят «Зенит» купил ту игру? Как ты думаешь, сколько Оливеру Кану дали за это?»

Роман Широков: «До Оливера Кана еще дойти надо было. А сколько тогда остальным надо было?»

Андрей Аршавин: «Швайнштайгеру, чтобы он Сашку Горшкова не обыгрывал».

Роман Широков: «На самом деле, это бред сумасшедшего!»

Андрей Аршавин: «Мне тоже это смешно».

Роман Широков: «Просто интересно, как бы они к ним пришли и сказали это. И сколько для этого нужно было бы».