Аршавин доставил продукты пожилым владельцам сезонных абонементов на матчи «Зенита»
15:22
Экс-нападающий «Зенита» и тренер команды U-16 «Газпром"-Академии Андрей Аршавин доставил продукты владельцам сезонных абонементов старше 65 лет.
Отмечается, что перед выходом на смену Аршавину измерили температуру, выдали маски, перчатки и средства дезинфекции для рук и термосумок.
Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, а в стране до 30 апреля объявлен режим самоизоляции, в рамках которого гражданам старше 65 лет рекомендовано не выходить на улицу без острой необходимости.
«Зенит-ТВ» показывает, как Андрей Аршавин поработал курьером проекта #ВместеПобедим и доставил продукты пожилым болельщикам.— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) April 15, 2020
Подробнее о проекте: https://t.co/GUpdxj9ya5 pic.twitter.com/75E6DbQEv1