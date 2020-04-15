Аршавин доставил продукты пожилым владельцам сезонных абонементов на матчи «Зенита»

Экс-нападающий «Зенита» и тренер команды U-16 «Газпром"-Академии Андрей Аршавин доставил продукты владельцам сезонных абонементов старше 65 лет.

Отмечается, что перед выходом на смену Аршавину измерили температуру, выдали маски, перчатки и средства дезинфекции для рук и термосумок.

Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, а в стране до 30 апреля объявлен режим самоизоляции, в рамках которого гражданам старше 65 лет рекомендовано не выходить на улицу без острой необходимости.