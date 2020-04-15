РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Аршавин доставил продукты пожилым владельцам сезонных абонементов на матчи «Зенита»

15:22
Андрей Аршавин. Фото ФК «Зенит»
Андрей Аршавин. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Экс-нападающий «Зенита» и тренер команды U-16 «Газпром"-Академии Андрей Аршавин доставил продукты владельцам сезонных абонементов старше 65 лет.

Отмечается, что перед выходом на смену Аршавину измерили температуру, выдали маски, перчатки и средства дезинфекции для рук и термосумок.

Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, а в стране до 30 апреля объявлен режим самоизоляции, в рамках которого гражданам старше 65 лет рекомендовано не выходить на улицу без острой необходимости.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир