«Арсенал» — «Ахмат»: стартовые составы команд

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В субботу, 2 апреля, состоится матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Ахмат». Стали известны стартовые составы команд.

«Арсенал»: Коченков, Сокол, Степанов, Радакович, Ткачёв, Гулиев, Чаушич, Костадинов, Кангва, Луценко, Марков.

Запасные: Левашов, Шамов, Кулешин, Хабибов, Кайнов, Панченко, Аджоев.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Бериша, Швец, Харин.

Запасные: Гудиев, Пуцко, Коновалов, Карапузов, Садулаев, Иналкаев, Кадыров, Умаев, Конате, Себаи.

Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.