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В «Химках» рассказали, смогут ли Мамаев и Жирков сыграть против ЦСКА

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии защитника Юрия Жиркова и полузащитника Павла Мамаева после повреждений.

«Они потихоньку восстанавливаются. Думаю, в ближайшее время будут готовы. Все будет зависеть от решения медицинского штаба. Со следующей недели они уже должны быть в общей группе. Смогут ли сыграть с ЦСКА? Надеемся на это. Наверное, будут готовы не на полный матч, все будет зависеть от их готовности и структуры Сергея Николаевича Юрана конкретно на этот матч. Так что здесь решение будет за ним», — сказал Терюшков «СЭ».

Мамаев получил повреждение в своем первом матче за «Химки» против московского «Динамо» (0:3) в рамках 19-го тура Тинькофф РПЛ. Жирков получил повреждение 6 марта в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против московского «Локомотива» (2:3).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Павел Мамаев
Юрий Жирков
РПЛ
ФК Химки
1
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И В Н П +/- О
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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
14
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
15
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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