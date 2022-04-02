В «Химках» рассказали, смогут ли Мамаев и Жирков сыграть против ЦСКА

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии защитника Юрия Жиркова и полузащитника Павла Мамаева после повреждений.

«Они потихоньку восстанавливаются. Думаю, в ближайшее время будут готовы. Все будет зависеть от решения медицинского штаба. Со следующей недели они уже должны быть в общей группе. Смогут ли сыграть с ЦСКА? Надеемся на это. Наверное, будут готовы не на полный матч, все будет зависеть от их готовности и структуры Сергея Николаевича Юрана конкретно на этот матч. Так что здесь решение будет за ним», — сказал Терюшков «СЭ».

Мамаев получил повреждение в своем первом матче за «Химки» против московского «Динамо» (0:3) в рамках 19-го тура Тинькофф РПЛ. Жирков получил повреждение 6 марта в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против московского «Локомотива» (2:3).