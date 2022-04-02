Трансляция матча «Арсенал» — «Ахмат» в чемпионате России начнется в 14.00

В субботу, 2 апреля, состоится матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге чемпионата «Ахмат» обыграл туляков со счетом 2:1. В пяти последних очных встречах «Арсенал» ни разу не побеждал команду из Грозного. В турнирной таблице команды разделяет 11 очков: «Арсенал» занимает 14-е место, а «Ахмат» — восьмое.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Арсенал» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.