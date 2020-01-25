«Арсенал» сыграл вничью с «Короной»

Тульский «Арсенал» в товарищеском матче сыграл вничью с «Короной» — 1:1. Встреча с польским клубом проходила на сборах в Турции.

Товарищеские матчи. Клубы

«Корона» (Польша) — «Арсенал» (Россия) — 1:1 (0:0)

Голы: Гардавски, 53 — в свои ворота (0:1). Чечарич, 76 (1:1).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Григалава, 46), Беляев (Денисов, 46), Володько (Альварес, 46), Бауэр (Сокол, 46), Пантелеев (Ткачев, 46), Ломовицкий (Костадинов, 46), Громыко (Чаушич, 46), Кангва (Ковалев, 46), Банда (Луценко, 46), Тудорие (Лесовой, 46).