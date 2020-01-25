«Арсенал» сыграл вничью с «Короной»
19:24
Тульский «Арсенал» в товарищеском матче сыграл вничью с «Короной» — 1:1. Встреча с польским клубом проходила на сборах в Турции.
Товарищеские матчи. Клубы
«Корона» (Польша) — «Арсенал» (Россия) — 1:1 (0:0)
Голы: Гардавски, 53 — в свои ворота (0:1). Чечарич, 76 (1:1).
«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Григалава, 46), Беляев (Денисов, 46), Володько (Альварес, 46), Бауэр (Сокол, 46), Пантелеев (Ткачев, 46), Ломовицкий (Костадинов, 46), Громыко (Чаушич, 46), Кангва (Ковалев, 46), Банда (Луценко, 46), Тудорие (Лесовой, 46).
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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