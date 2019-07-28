"Арсенал" - "Ростов": все голы матча

"Арсенал" и "Ростов" играют в матче 3-го тура премьер-лиги в Туле. Ростовчане забили два гола в ворота "канониров": на 21-й минуте гол забил хавбек Роман Еременко прямым ударом со штрафного, а на 49-й - полузащитник Алексей Ионов после передачи форварда Элдора Шомуродова.

21-я минута. Гол Еременко

💥 Роман Ерёменко мощным ударом со штрафного открывает счёт в игре.



📺 Смотрите #АрсеналРостов прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР

📱 МАТЧ! Клуб

💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/SfoYZyDRK2 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 28, 2019

49-я минута. Гол Ионова

⚽ Алексей Ионов удваивает преимущество гостей в самом начале второго тайма.



📺 Смотрите #АрсеналРостов прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР

📱 МАТЧ! Клуб

💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/pF5RbRFLKU — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 28, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр