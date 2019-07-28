"Арсенал" - "Ростов": все голы матча

"Арсенал" и "Ростов" играют в матче 3-го тура премьер-лиги в Туле. Ростовчане забили два гола в ворота "канониров": на 21-й минуте гол забил хавбек Роман Еременко прямым ударом со штрафного, а на 49-й - полузащитник Алексей Ионов после передачи форварда Элдора Шомуродова.
21-я минута. Гол Еременко
💥 Роман Ерёменко мощным ударом со штрафного открывает счёт в игре.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 28, 2019
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49-я минута. Гол Ионова
⚽ Алексей Ионов удваивает преимущество гостей в самом начале второго тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 28, 2019
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💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/pF5RbRFLKU
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