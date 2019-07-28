17:52 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" - "Ростов": все голы матча

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"Арсенал" и "Ростов" играют в матче 3-го тура премьер-лиги в Туле. Ростовчане забили два гола в ворота "канониров": на 21-й минуте гол забил хавбек Роман Еременко прямым ударом со штрафного, а на 49-й - полузащитник Алексей Ионов после передачи форварда Элдора Шомуродова.

21-я минута. Гол Еременко

49-я минута. Гол Ионова

 

Арсенал Т - Ростов

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 3-й тур. ЦСКА – "Локо" и другие матчи
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