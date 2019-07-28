17:59 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" - "Ростов": Луценко сократил разрыв в счете

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Нападающий "Арсенала" Евгений Луценко забил гол на 67-й минуте матча третьего тура чемпионата России с "Ростовом".

Хавбек туляков Сергей Ткачев навесил с углового на дальнюю штангу, где Луценко опередил защитника "Ростова" Евгения Чернова и точно пробил головой в ворота гостей.

 

Арсенал Т - Ростов

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