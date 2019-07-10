17:22 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" подписал полузащитников сборной Замбии Банду и Кангву

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"Арсенал" объявил о подписании контрактов с полузащитниками сборной Замбии Ламеком Бандой и Кингсом Кангвой.

С обоими хавбеками подписаны долгосрочные контракты. 18-летний Банда, игравший на родине за клуб "Зеско", будет выступать под 29 номером, Кангва – 25. 

Кингс Кангва - брат уже выступающего за "Арсенал" Эванса Кангви.

 

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