"Арсенал" подписал полузащитников сборной Замбии Банду и Кангву

"Арсенал" объявил о подписании контрактов с полузащитниками сборной Замбии Ламеком Бандой и Кингсом Кангвой.

С обоими хавбеками подписаны долгосрочные контракты. 18-летний Банда, игравший на родине за клуб "Зеско", будет выступать под 29 номером, Кангва – 25.

Кингс Кангва - брат уже выступающего за "Арсенал" Эванса Кангви.