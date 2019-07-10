"Арсенал" подписал полузащитников сборной Замбии Банду и Кангву

"Арсенал" объявил о подписании контрактов с полузащитниками сборной Замбии Ламеком Бандой и Кингсом Кангвой.
С обоими хавбеками подписаны долгосрочные контракты. 18-летний Банда, игравший на родине за клуб "Зеско", будет выступать под 29 номером, Кангва – 25.
Кингс Кангва - брат уже выступающего за "Арсенал" Эванса Кангви.
🔥🔥🔥Ламек Банда и Кингс Кангва в «Арсенале»— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 10 июля 2019 г.
ПФК «Арсенал» подписал долгосрочные контракты с полузащитниками сборной Замбии.
Банда будет выступать под 29 номером, Кангва - 25. pic.twitter.com/fzgoiI8Hfx
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