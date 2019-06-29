"Арсенал" победил "Ваккер" благодаря дублю Ткачева

"Арсенал" обыграл австрийский "Ваккер" в товарищеском матче (3:1). Дублем отметился полузащитник Сергей Ткачев.
Товарищеский матч
"Ваккер И" - "Арсенал" - 1:3 (0:3)
Голы: Ткачев, 13 (0:1). Кангва, 38 (0:2). Ткачев, 40 - с пенальти (0:3). Шатин, 64 (1:3).
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Хагуш, Денисов (Ивакин, 46), Беляев, Коне (Григалава, 66), Горбатенко (Володько, 63), Ткачев (Костадинов, 63), Кангва (Аджоев, 66), Лесовой, Банда.
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