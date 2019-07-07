"Арсенал" оригинально анонсировал возвращение Чаушича. Видео

Тульский "Арсенал" в официальном Twitter анонсировал возвращение полузащитника Горана Чаушича. Сербский хавбек защищал цвета команды в сезоне-2017/18, провел в РПЛ 26 игр, забил 3 мяча и сделал 1 передачу.
После года в "Арсенале" он перебрался в "Црвену Звезду", в составе которой забил 1 гол в 28 матчах и стал чемпионом Сербии.
Возвращение Чаушича "Арсенал" оригинально обыграл: видеороликом, в котором Чаушич отписывается от Instagram "Црвены Звезды" и подписывается на страницу туляков.
😉Правильный выбор ✅👏 #ГордостьОружейнойСтолицы #АрсеналТула #футбол #премьерлига pic.twitter.com/5VwoCtljY3— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 7 июля 2019 г.
Загрузка...