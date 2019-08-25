Ломовицкий забил первый мяч в премьер-лиге. И гол получился сумасшедшим

Полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий открыл счет в матче 7-го тура РПЛ против «Оренбурга». Хавбек поразил ворота ударом из-за штрафной.

До этого 21-летний хавбек, арендованный в этом сезоне туляками у «Спартака», провел в премьер-лиге 22 встречи без забитых мячей.

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