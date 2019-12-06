«Арсенал» — «Локомотив»: фанаты гостей и хозяев уходят с трибун
«Арсенал» в Туле принимает «Локомотив» в матче 19-го тура чемпионата России.
На 30-й минуте встречи большая часть болельщиков гостей и фанатский сектор хозяев стали покидать трибуны стадиона «Арсенал».
#АрсеналЛоко Болельщики «Локомотива» покидают стадион pic.twitter.com/pvTascpBr9— СЭ Футбол (@se_football) December 6, 2019
#АрсеналЛоко Сектор «Локо» в Туле pic.twitter.com/cEG77U3kQe— СЭ Футбол (@se_football) December 6, 2019
#АрсеналЛоко Сектор фанатов «Арсенала» pic.twitter.com/x2xa7tpaYs— СЭ Футбол (@se_football) December 6, 2019
Ранее фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» призвала болельщиков всех клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте встречи в связи с тем, что 4 декабря Петроградский суд Санкт-Петербурга оштрафовал заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза и запретил ему посещать матчи сроком на полтора года. Во время матча 18-го тура «Зенита» с красно-белыми в Санкт-Петербурге болельщики москвичей оскорбляли форварда Артема Дзюбу.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Локомотив».
«Фратрия» призвала болельщиков всех команд покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура