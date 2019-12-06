«Арсенал» в Туле принимает «Локомотив» в матче 19-го тура чемпионата России.

На 30-й минуте встречи большая часть болельщиков гостей и фанатский сектор хозяев стали покидать трибуны стадиона «Арсенал».

Ранее фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» призвала болельщиков всех клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте встречи в связи с тем, что 4 декабря Петроградский суд Санкт-Петербурга оштрафовал заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза и запретил ему посещать матчи сроком на полтора года. Во время матча 18-го тура «Зенита» с красно-белыми в Санкт-Петербурге болельщики москвичей оскорбляли форварда Артема Дзюбу.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Локомотив».

«Фратрия» призвала болельщиков всех команд покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура