В субботу, 2 октября, состоится матч 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне туляки набрали всего одно очко в двух матчах против «Химок». Обе команды на данный момент идут в зоне стыковых матчей: у «Арсенала» 8 очков, у соперника — 7 баллов.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Арсенал» — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.