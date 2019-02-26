"Арсенал" должен компенсировать ЦСКА расходы, связанные с переносом матча в Грозный

Согласно статье 10 пункт 5.2. регламента чемпионата России сезона-2018/19 "Арсенал" обязан компенсировать ЦСКА расходы на транспорт и проживание, связанные с переносом матча 18-го тура чемпионата России из Тулы и Грозный. Аренду стадиона "Ахмат-Арена" в соответствии с регламентом также должен оплатить тульский клуб.

Матч состоится 2 марта. Поле стадиона "Арсенал" в Туле не было допущено к проведению встречи. В качестве резервного стадиона тульский клуб заявил "Арену Химки", однако там на 3 марта запланирован матч Олимп-ФНЛ "Химки" - "Факел". В результате было принято решение играть в Грозном.

Полностью пункт 5.2 статьи 10 регламента чемпионата России-2018/19 звучит так:

- В случаях неготовности газона основного Стадиона (несоответствия его Регламентным требованиям) за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Матча, Стадион к проведению Матча не допускается. Матч проводится на Стадионе, заявленном Клубом в качестве резервного, при условии, что он допущен к проведению Матчей. В случае, если по каким-либо причинам Матч не может быть проведен ни на одном из заявленных Клубом Стадионов, Место и время начала Матча определяет ПЛ в срок не позднее 9 (девяти) дней до установленной Календарем даты проведения Матча. При этом все расходы, связанные с арендой Стадиона, несет Организатор Матча. Также организатор матча компенсирует Клубу сопернику документально подтвержденные транспортные расходы, а также расходы на проживание команды, понесенные в связи с переносом Матча. Не допускается проведение домашнего матча на домашнем стадионе команды-соперника, даже если соответствующий стадион был заявлен в качестве резервного.

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