Арнор Сигурдссон: "ЦСКА будет бороться за самые высокие места"

Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал клубной пресс-службе о планах на оставшуюся часть текущего сезона в чемпионате России, сообщает официальный сайт армейцев.

– Мы должны думать только о следующей игре. Отыграли, набрали три очка – движемся дальше. Считаю, что нельзя заглядывать далеко. Конечно, у тебя в голове должно быть понимание о том, какова главная цель. Все знают о том, что это за цель: мы будем бороться за самые высокие места. Но свои мысли нужно концентрировать только на ближайшей задаче, будь это очередной день сбора, товарищеский матч или официальная игра, – приводит слова Сигурдссона официальный сайт ЦСКА.

– Если продолжать тему голов – пока что ты забиваешь только сильнейшим командам из тех, с которыми играет ПФК ЦСКА: "Роме", "Зениту", "Реалу"…

– Да, так и получается (улыбается). Прекрасно помню каждый из этих мячей. Любой гол – это помощь команде, вот что самое главное. Здорово, что я забивал именно лучшим из всех наших соперников.

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