Аркадий Дворкович: "С Глушаковым по личным делам не общались, говорили только о футболе. Он настоящий капитан"

Футболист "Спартака" Денис Глушаков – достойный капитан команды, а болельщикам красно-белых следует чувствовать меру в критике. Об этом в интервью "СЭ" заявил председеталь оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

В декабре 2018 года телеграм-канал Mash опубликовал аудиозапись, на которой Глушаков угрожает жене Дарье, обильно используя ненормативную лексику. В частности, 31-летний футболист упомянул имя Аркадий – когда говорил о человеке, к которому планирует обратиться за поддержкой. В сети предположили, что полузащитник "Спартака" имел в виду Дворковича.

В сети появилось аудио угроз капитана "Спартака" Глушакова в адрес жены

– В декабре прошлого года появилась аудиозапись, на которой Денис Глушаков ругается с женой.

– Я его личные дела не комментирую.

– Вы не общались с ним? Вроде как, он ваше имя упомянул.

– По личным делам не общались. Мы про футбол общаемся.

– А про футбол когда в последний раз говорили?

– Когда он был в Москве – еще до сборов. Во время сборов мы не созванивались.

– Когда кончатся акции болельщиков, направленные против Глушакова?

– Считаю, что болельщики должны понимать, что самочувствие команды, ее игра зависят от их поддержки. Денис – часть команды. И успех зависит от единения. Критиковать можно и нужно, но в разумных пределах, не нарушая при этом единство команды.

– Как бы вы охарактеризовали Глушакова, как человека?

– Все люди совершают ошибки. Я думаю, что он свою долю ошибок совершал и совершает. Но при этом он трудяга, блестящий футболист, настоящий капитан и пытается вести команду вперед.

Также Дворкович высказался насчет второй части чемпионата России по футболу, которая стартует 1 марта.

– Как часто будете ходить на футбол?

– На интересные матчи буду. Сейчас у меня больше поездок стало, но ходить буду.

– Ваш прогноз на оставшуюся часть чемпионата России?

– Думаю, что нас ждет очень упорная борьба. ЦСКА во втором круге всегда показывает очень хороший футбол. Думаю, и сейчас это случится. Хотя, конечно, травмы некоторых ведущих игроков – это проблема. Особенно Алана Дзагоева. "Спартак" в период зимней подготовки стал сильнее. Новый тренер (Олег Кононов. – Прим. "СЭ") смог свой футбол команде привить. Но безусловным фаворитом пока остается "Зенит". (Илья Андреев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей