Аркадий Дворкович: "С Глушаковым по личным делам не общались, говорили только о футболе. Он настоящий капитан"

Футболист "Спартака" Денис Глушаков – достойный капитан команды, а болельщикам красно-белых следует чувствовать меру в критике. Об этом в интервью "СЭ" заявил председеталь оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.
В декабре 2018 года телеграм-канал Mash опубликовал аудиозапись, на которой Глушаков угрожает жене Дарье, обильно используя ненормативную лексику. В частности, 31-летний футболист упомянул имя Аркадий – когда говорил о человеке, к которому планирует обратиться за поддержкой. В сети предположили, что полузащитник "Спартака" имел в виду Дворковича.
В сети появилось аудио угроз капитана "Спартака" Глушакова в адрес жены
– В декабре прошлого года появилась аудиозапись, на которой Денис Глушаков ругается с женой.
– Я его личные дела не комментирую.
– Вы не общались с ним? Вроде как, он ваше имя упомянул.
– По личным делам не общались. Мы про футбол общаемся.
– А про футбол когда в последний раз говорили?
– Когда он был в Москве – еще до сборов. Во время сборов мы не созванивались.
– Когда кончатся акции болельщиков, направленные против Глушакова?
– Считаю, что болельщики должны понимать, что самочувствие команды, ее игра зависят от их поддержки. Денис – часть команды. И успех зависит от единения. Критиковать можно и нужно, но в разумных пределах, не нарушая при этом единство команды.
– Как бы вы охарактеризовали Глушакова, как человека?
– Все люди совершают ошибки. Я думаю, что он свою долю ошибок совершал и совершает. Но при этом он трудяга, блестящий футболист, настоящий капитан и пытается вести команду вперед.
Также Дворкович высказался насчет второй части чемпионата России по футболу, которая стартует 1 марта.
– Как часто будете ходить на футбол?
– На интересные матчи буду. Сейчас у меня больше поездок стало, но ходить буду.
– Ваш прогноз на оставшуюся часть чемпионата России?
– Думаю, что нас ждет очень упорная борьба. ЦСКА во втором круге всегда показывает очень хороший футбол. Думаю, и сейчас это случится. Хотя, конечно, травмы некоторых ведущих игроков – это проблема. Особенно Алана Дзагоева. "Спартак" в период зимней подготовки стал сильнее. Новый тренер (Олег Кононов. – Прим. "СЭ") смог свой футбол команде привить. Но безусловным фаворитом пока остается "Зенит". (Илья Андреев)
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