Аркадий Дворкович: «Результаты нашего футбола не зависят от лимита»

Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

— Ваша позиция по лимиту на легионеров?

— Я считаю, что лимит не имеет никакого отношения к тому, как будет развиваться российский футбол. Результаты нашего футбола зависят совсем от другого. Точно не от лимита.

— Надо ли изменять действующую систему лимита?

— Не знаю, это очень сложный вопрос. Пусть решают те, кто за это отвечают. Будущее российского футбола зависит от состояния детско-юношеского спорта, от воспитания нового поколения футболистов. А не от того, что сейчас происходит.

— Как относитесь к реформе российского футбола?

— Этим занимаются профессионалы, я не имею никакого отношения к этому.

— Вы понимаете, что будет со стадионом?

— Не могу сказать. Был в отъезде, не смог обсудить.

— Впереди у сборной России игра с хорватами. Ваши ожидания?

— Я только что был в Хорватии, обсуждали это там. Этот матч один из решающих матчей в нашей группе. Надеюсь, что Карпин подведет команду в нормальном состоянии. Надо выиграть.