Аркадий Дворкович: «Результаты нашего футбола не зависят от лимита»
Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.
— Ваша позиция по лимиту на легионеров?
— Я считаю, что лимит не имеет никакого отношения к тому, как будет развиваться российский футбол. Результаты нашего футбола зависят совсем от другого. Точно не от лимита.
— Надо ли изменять действующую систему лимита?
— Не знаю, это очень сложный вопрос. Пусть решают те, кто за это отвечают. Будущее российского футбола зависит от состояния детско-юношеского спорта, от воспитания нового поколения футболистов. А не от того, что сейчас происходит.
— Как относитесь к реформе российского футбола?
— Этим занимаются профессионалы, я не имею никакого отношения к этому.
— Вы понимаете, что будет со стадионом?
— Не могу сказать. Был в отъезде, не смог обсудить.
— Впереди у сборной России игра с хорватами. Ваши ожидания?
— Я только что был в Хорватии, обсуждали это там. Этот матч один из решающих матчей в нашей группе. Надеюсь, что Карпин подведет команду в нормальном состоянии. Надо выиграть.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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