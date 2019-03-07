Ари сделал татуировки со странами, в которых играл

Нападающий "Краснодара" Ари на странице в Инстаграме опубликовал фотографию своей спины. На теле 33-летнего игрока сборной России изображены контуры стран, в которых он играл - Бразилия, Швеция, Голландия и Россия.

Напомним, Ари выступал на родине за такие клубы, как "Аваи" и "Форталеза", а затем перебрался в Европу. Сначала он играл за шведский "Кальмар", а затем за голландский "АЗ". В 2010 году он перешел в "Спартак", за который отыграл 3 года, а затем присоединился к "Краснодару".В прошлом году он дебютировал за сборную России.