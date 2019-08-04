Ари: "Когда "Краснодар" забил, рефери стал давать все свистки в пользу "Зенита"

Нападающий "Краснодара" Ари остался недоволен судейством в матче 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1). Питерцы ушли от поражения в компенсированное время.
– Мы не довольны результатом матча. Рефери был очень плох, – цитирует "Спорт день за днем" Ари. – Он не дал фол, когда "Зенит" забил гол, и счет стал 1:1. Он должен это смотреть. Там был 100-процентный фол. Мы знали, что будет тяжело. Но когда забили гол, вы же видели, как рефери стал давать все свистки в пользу "Зенита". Тяжело играть с такой командой и рефери.
1:1 – это тоже неплохо. Сейчас уже думаем о матче с "Порту".
⚽ Артём Дзюба вырывает ничью для «Зенита». #МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитКраснодарhttps://t.co/gtIPwkp7we— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 3, 2019
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https://www.sportsdaily.ru/articles/ari-ne-dovolny-rezultatom-matcha-s-zenitom-arbitr-byl-ochen-plox