Ари: "Когда "Краснодар" забил, рефери стал давать все свистки в пользу "Зенита"

Нападающий "Краснодара" Ари остался недоволен судейством в матче 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1). Питерцы ушли от поражения в компенсированное время.

– Мы не довольны результатом матча. Рефери был очень плох, – цитирует "Спорт день за днем" Ари. – Он не дал фол, когда "Зенит" забил гол, и счет стал 1:1. Он должен это смотреть. Там был 100-процентный фол. Мы знали, что будет тяжело. Но когда забили гол, вы же видели, как рефери стал давать все свистки в пользу "Зенита". Тяжело играть с такой командой и рефери.

1:1 – это тоже неплохо. Сейчас уже думаем о матче с "Порту".

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Зенит – Краснодар