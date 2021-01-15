Арбитры Сухой, Турбин и Волошин отстранены от работы на матчах РПЛ

Судьи Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин отстранены от работы на матчах Тинькофф РПЛ на неопределенный срок, сообщил руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

«Трое арбитров пока покинули судейство в РПЛ на неопределенный срок — это Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин» — цитирует Хачатурянца ТАСС. — Остальные, включая Михаила Вилкова и Владислава Безбородова судить будут. В общей сложности на матчах РПЛ будут судить 20 арбитров".

Вилков и Безбородов ранее были отстранены от работы в РПЛ по итогам матчей чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» и «Краснодар» — «Спартак».