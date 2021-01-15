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Арбитры Сухой, Турбин и Волошин отстранены от работы на матчах РПЛ

17:44
2021-й год для Алексея Сухого и его коллег начался с неприятных новостей. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
2021-й год для Алексея Сухого и его коллег начался с неприятных новостей. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Судьи Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин отстранены от работы на матчах Тинькофф РПЛ на неопределенный срок, сообщил руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

«Трое арбитров пока покинули судейство в РПЛ на неопределенный срок — это Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин» — цитирует Хачатурянца ТАСС. —  Остальные, включая Михаила Вилкова и Владислава Безбородова судить будут. В общей сложности на матчах РПЛ будут судить 20 арбитров".

Вилков и Безбородов ранее были отстранены от работы в РПЛ по итогам матчей чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» и «Краснодар» — «Спартак».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10471659

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