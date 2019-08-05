Арбитры лишили "Сочи" двух пенальти

На 18-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Сочи" – "Уфа" (0:0) ошибся первый ассистент Егор Болховитин, определивший положение "вне игры" у полузащитника сочинцев Дмитрия Полоза. На самом деле в момент передачи этот футболист не находился за линией офсайда: ближе него к линии ворот располагался один из игроков гостей. В результате ошибки помощника судьи арбитр Алексей Сухой через несколько секунд не назначил 11-метровый удар, когда против Полоза в штрафной уфимской команды был совершен фол.

Еще один пенальти в ворота "Уфы" рефери не назначил на 13-й минуте, когда Кэтэлин Карп руками задержал Федора Кудряшова. (Александр Бобров)

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