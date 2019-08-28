Арбитражный суд завершил банкротство «Тосно»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершил банкротство футбольного клуба «Тосно», сообщает «РИА Новости». На момент введения процедуры банкротства общая сумма задолженности «Тосно» превышала 503 миллиона рублей, в том числе долги по зарплате перед футболистами и административным персоналом — около 78 миллионов, по обязательным платежам — около 49 миллионов.

За время конкурсного производства в реестр требований кредиторов «Тосно» были включены требования 20 кредиторов на общую сумму более 282 миллионов рублей, включая обязательства клуба перед бывшим игроком Рустемом Мухаметшиным и «Зенитом». В отчете оценщика об оценке имущества ФК «Тосно», который был сделан в мае, говорится, что рыночная стоимость имущества составляет 480 тысяч рублей.

Напомним, ФК «Тосно» прекратил существование. Ранее суд признал клуб банкротом. В 2018 году перед расформированием команда выиграла Кубок России.

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