Арбитр удалил главного тренера "Оренбурга" во время матча с "Динамо"

Арбитр матча 20-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Динамо" Сергей Иванов удалил со скамейки главного тренера хозяева Владимира Федотова. Специалист активно выражал недовольство работой судьи, который не назначил пенальти в ворота московской команды.
Напомним, что 52-летний специалист работает с командой с 2017 года.
"Оренбург" – "Динамо": текстовая онлайн-трансляция матча
Решением арбитра главный тренер "Оренбурга" покидает поле.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 16 марта 2019 г.
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