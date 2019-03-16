Арбитр удалил главного тренера "Оренбурга" во время матча с "Динамо"

Арбитр матча 20-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Динамо" Сергей Иванов удалил со скамейки главного тренера хозяева Владимира Федотова. Специалист активно выражал недовольство работой судьи, который не назначил пенальти в ворота московской команды.

Напомним, что 52-летний специалист работает с командой с 2017 года.

"Оренбург" – "Динамо": текстовая онлайн-трансляция матча