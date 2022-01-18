Арбитр РПЛ рассказал о том, как на его глазах расстреливали БТР во время протестов в Казахстане

Арбитр РПЛ Максим Ковалев в интервью «СЭ» рассказал о том, как застал боевые действия в Алма-Ате во время протестов.

— Мы не сразу поняли, что начались боевые действия. 4 января мы с женой и двумя детьми спокойно гуляли во дворе... Когда раздались взрывы, было полное ощущение, что запускают новогодние фейерверки. Поначалу мы даже не думали о чем-то другом. Узнали обо всем, только когда вернулись домой и включили телевизор. После этого из квартиры не выходили — понимали, что за нашим домом идут реальные боевые действия.

На следующий день вроде как все немножко затихло. Мы с другом вышли в продуктовый магазин. В этот момент мимо нашего дома проезжали БТР — они возвращались с площади. И на наших глазах военную технику расстреляли из автоматов. Это был единственный случай, когда мы могли попасть под обстрел. Естественно, ни о каком магазине речи уже не шло.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы».

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