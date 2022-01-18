Губерниев раскритиковал Тюкавина за отказ играть в Европе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление футболиста «Динамо» Константина Тюкавина о готовности подписать пожизненный контракт с московским клубом.

«Это зона комфорта, из которой игроки не хотят выходить, поэтому они все и футболисты плохие. Вот Овечкин с Малкиным из зоны комфорта выходили, и многие наши хоккеисты, вратари. Тот же Миранчук, например. Уже не говорю про Аршавина и других. Конечно, Тюкавин сидел бы на жопе в «Динамо» и играл бы через пень-колоду, при этом ему еще платили бы большую зарплату. Ну пускай сидит. «, — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Константин Тюкавин заявлял, что ему поступали предложения от итальянских и английских клубов.

В этом сезоне за «Динамо» 19-летний российский нападающий провел 20 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.