Арбитр Карасев получит двойку за судейство в Казани

Арбитр Сергей Карасев, судивший матч 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Зенит» (2:1), получит от инспектора Вячеслава Харламова очень низкую оценку. Он дважды не назначил самостоятельно 11-метровые удары, в его действия вмешались видеоассистенты Игорь Панин и Алексей Лунев. За каждый из этих эпизодов судья потеряет по 0,5 балла, за мелкие ошибки — еще 0,1-0,2 балла.

Итоговая оценка составит 7,2-7,3 балла. Это равняется примерно двойке с минусом, если применить более привычную пятибалльную систему.

(Александр Бобров)