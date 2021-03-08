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Арбитр Карасев получит двойку за судейство в Казани

19:40
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Арбитр Сергей Карасев, судивший матч 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Зенит» (2:1), получит от инспектора Вячеслава Харламова очень низкую оценку. Он дважды не назначил самостоятельно 11-метровые удары, в его действия вмешались видеоассистенты Игорь Панин и Алексей Лунев. За каждый из этих эпизодов судья потеряет по 0,5 балла, за мелкие ошибки — еще 0,1-0,2 балла.

Итоговая оценка составит 7,2-7,3 балла. Это равняется примерно двойке с минусом, если применить более привычную пятибалльную систему.

(Александр Бобров)

Рубин — Зенит

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