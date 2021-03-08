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Слуцкий высказался о травме Мусаева

19:36
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с Леоном Мусаевым, получившим травму в матче 21-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» (2:1). Хавбек покинул поле на носилках в начале первого тайма и был заменен на Михаила Костюкова.

«Травма Мусаева? Не видел его, его увезли на снимок, — сказал Слуцкий. — Не было после игры в раздевалке. Вышедший в опорную зону Костюков большой молодец, потому что против такой пары нападающих, как Азмун и Дзюба, все время вел единоборства. Он играл с листа.

Азмун получил много свободы? Он хорошо играет при стандартах, у «Зенита» возникали моменты, но если бы мы не позволили бы ему ничего создать со всеми своими проблемами, то тогда нам надо было играть в Лиге чемпионов".
(Владислав Зимагулов)

Рубин — Зенит

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