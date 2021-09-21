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Олссон — о причинах ухода из «Краснодара»: «Моей жене было одиноко»

18:22
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Бывший полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон рассказал, почему решил покинуть российский клуб.

«В плане футбола в «Краснодаре» все было отлично, но коронавирус усложнил жизнь. В «Краснодаре» у меня было много чудесных моментов, но моей жене было одиноко. В России все иначе, чем в Бельгии. В Бельгии мы тратим по два часа, чтобы доехать на выездной матч. В России каждые две недели необходимо летать на самолете, уезжать из дома на три дня. В Бельгии у меня больше счастья», — цитирует Олссона Voetbalkrant.com.

26-летний шведский футболист покинул «Краснодар» в июле 2021 года и перешел в «Андерлехт». Хавбек играл за «быков» с 2019 года. Всего он провел 80 матчей за «Краснодар», забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии футболист провел 7 матчей, отметившись 1 результативной передачей.

Дополнительная информация:

https://www.voetbalkrant.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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