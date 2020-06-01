Объединение фанатов «Локомотива» UnitedSouth выступило с обращением. Им не понравилось, как в социальных сетях попрощались с Юрием Семиным. Его заменил сербский специалист Марко Николич.

«После карусели издевательства, которую устроили клубные соцсети, у всех нас кончилось терпение. Случился настоящий апофеоз лицемерия, который вызвал возмущение даже у многих знаменитых болельщиков «Локомотива». Самое страшное, что в клубе этого совсем не осознают.

Две недели тишины, которые в день окончания контракта вдруг разродились в 220 постов с описанием, какую масштабную Личность выпроваживают из клуба. После первых постов сегодняшнего дня в клубных аккаунтах читатели и болельщики, получившие лишнее напоминание о масштабе происходящей несправедливости, попросили перестать издеваться. Но нет. Бесконечная лента с описанием достижений выгоняемого Юрия Павловича, как соль на рану, продолжилась. И издевательству этому не видно конца.

Призываем всех болельщиков «Локомотива» временно отписаться от ФК «Локомотив» во всех соцсетях! Важно показать клубу как много болельщиков не готовы дальше смотреть на этот чумной пир", — отмечено в группе UnitedSouth во «ВКонтакте».