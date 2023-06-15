Кавазашвили: «Переход из ЦСКА в «Спартак» — не предательство, это слово умерло»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что переход футболиста из ЦСКА в стан красно-белых не является предательством.

«Переход из ЦСКА в «Спартак» или наоборот — не предательство. Забудьте слово «предательство», оно умерло. В рыночной экономике его просто нет! Все стало покупаться и продаваться. Ни у кого нет преданности к футбольному клубу, таких людей почти не осталось, кто готов играть за копейки в любимом клубе. Все идет за счет больших сумм! Предложил большие деньги — футболист придет, не можешь это сделать — он не придет! Забудьте это слово «преданность». Деньги захватили все!» — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» начал переговоры по трансферу полузащитника ЦСКА Хесуса Медины. Агент футболиста опроверг эту информацию.

ЦСКА в сезоне-2022/23 занял второе место в РПЛ, а также выиграл Кубок России. «Спартак» занял третье место в турнирной таблице.