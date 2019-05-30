"Анжи" готовит документы под ПФЛ, дедлайн – 18 июня

Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов рассказал "СЭ" о возможности сохранить профессиональный статус для махачкалинского клуба.

Ранее стало известно, что дагестанцы не прошли лицензирование в ФНЛ, где должны были выступать по спортивному принципу после вылета из РПЛ. Клуб из-за финансовых проблем стоит на грани банкротства.

– Есть шанс того, что "Анжи" сохранить профессиональный статус, – сообщил Агарагимов. – Мы готовим документы на подачу в ПФЛ. Я считаю, наша задолженность не такая уж и катастрофическая. Если помните, долги у "Кубани" вообще насчитывали миллиарды рублей, но команда выступала в ПФЛ. И с "Торпедо" была похожая история. В общем, были подобные практики. К тому же глава РФС Дюков​ нам обещал помочь сохранить профессиональный статус. Наша задолженность – 250-300 миллионов рублей. Играя во втором дивизионе, можно постепенно ее гасить.

– Сколько примерно займет реструктуризация?

– "Дорожная карта" примерно рассчитана на два года. Но если получится пораньше отдать все долги – будет хорошо.

– Где будет выступать команда, если получится заявиться в ПФЛ?

– У нас есть стадион "Динамо", где играет "Легион". Есть поле на "Анжи Арене" – на в основной чаше, а рядом, запасное, где играла молодежная команда. В общем, полей 3-й категории, сертифицированных под второй дивизион, в регионе достаточно. Где играть – это не самое сложное.

– А что тогда?

– Вы поймите, у нас уже сейчас есть практически все, чтобы выступать во втором дивизионе. И футболисты действующие, и воспитанники академии, и транспорт для поездок, и штаб сотрудников-специалистов. Самое главное – составление плана по погашению задолженности по контрактам перед футболистами, которые от нас уходят.

– Когда дедлайн для "Анжи"?

– 18 июня. Это крайняя дата подачи документов в ПФЛ. До этой даты мы будем готовить параллельно все документы. Для комиссии мы должны предоставить все необходимые бумаги. (Александр Рогулев)

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