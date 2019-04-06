"Анжи" - "Динамо": составы команд. Панченко выйдет в "старте" впервые во втором круге

Стали известны составы "Анжи" и "Динамо" на матч 22-го тура чемпионата России. В "старте" гостей появится нападающий Кирилл Панченко. Для него это первый выход на поле в стартовом составе во втором круге. Последний раз он появлялся с первых минут 24 ноября в игре 15-го тура против "Енисея" (1:2).

"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев, Гиголаев, Белла Ондуа, Ахъядов, Иванченко, Понсе.

Запасные - Будаков, Белов, Эльмурзаев, Гайдаров, Закиров, Маркелов, Долгов, Агаларов.

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Жоаузинью, Тетте, Кардозу, Луценко, Панченко.

Запасные - Лещук, Хольмен, Темников, Грулев, Липовой, Соу, Рауш.

"Анжи" - "Динамо": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 14.00 (время московское)