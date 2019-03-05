"Анжи" – болельщикам: "Покупая билеты, вы оказываете посильную помощь любимой команде"

На официальном сайте "Анжи" стартовала продажа билетов на домашние матчи против "Локомотива" (19-й тур РПЛ) и "Крыльев Советов" (20-й тур РПЛ), которые состоятся на "Анжи Арене" 10 и 15 марта соответственно.

Самый дешевый билет на встречу с "Локомотивом" стоит 200 рублей, а с "Крыльями Советов" – 150 рублей.

– Покупая билеты, вы оказываете посильную помощь любимой команде и поддерживаете футбол в Дагестане. Нам важен каждый болельщик! Ждем вас на трибунах "Анжи Арены"! – написано в заявлении пресс-службы "Анжи" на официальном сайте.

"Анжи" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками после 18 туров. Махачкалинцы испытывают финансовые трудности. Долги дагестанского клуба составляют около 240-270 миллионов рублей.

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