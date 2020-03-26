Антон Заболотный: «Разговоры о манекене в какой-то момент перешли все границы»

Форвард «Сочи» Антон Заболотный поделился мнением о видео, где он на тренировке столкнулся с манекеном.

— В начале, когда видео только всплыло в сети, мне было очень весело, это выглядело реально смешно! — приводит слова Заболотного Bobsoccer. — Я много раз пересматривал тот эпизод и буквально заливался от смеха! (Улыбается) На тренировках подобные вещи случаются достаточно часто, и, действительно, дают повод для шуток и подколов. Повторюсь, первое время я смеялся над собой — скажу больше, если бы нечто подобное произошло с кем-то из ребят, я бы тоже не удержался от колкостей и шуток! (Смеется)

— Однако потом эту историю развернули в прямо противоположную сторону.

— Увы, разговоры о манекене в какой-то момент действительно перешли все границы. Я стал напрягаться, не понимал, почему забавный эпизод трактуется так, будто я ничего не умею в футболе. Но как получилось, так получилось, сейчас эту историю я вспоминаю совершенно спокойно. Кстати, болельщики, с которыми довелось пообщаться, частенько вспоминали тот случай — мол, ты так забавно упал! (Смеется) И, между прочим, ни один из поклонников «Зенита» в глаза не адресовал мне никаких упреков. Напротив, люди были доброжелательны, корректны и вежливы, поддерживали меня и желали всего самого наилучшего, за что я им искренне признателен. ?

— Вы представляли, как можно было раскрутиться на этой теме?

— В теории да, но на практике мне было это не нужно. Тогда я принял твердое решение уйти из информационного пространства, не заходил в интернет, отключился от социальных сетей, не общался с прессой и не хотел хайповать. У меня были другие цели и задачи: я усиленно тренировался и делал все, чтобы доказать свою состоятельность главному тренеру.